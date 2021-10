Alhoewel we van Forspoken tijdens de Tokyo Game Show geen nieuwe trailer hebben gezien, kregen we wel een bespreking van deze opkomende titel, waarbij co-director Takefumi Terada en creative director Raio Mitsuno even de tijd namen om enkele dingen door te nemen.

Het algemeen concept van de game is ons inmiddels al bekend, maar in het geval je het vergeten zou zijn: het cynische personage Frey wordt getransporteerd naar Athia waar ze plots een sprekende armband krijgt genaamd Cuff. Samen vertrekken ze op een fantasierijk avontuur in deze fantasierijke wereld. Mitsuno gaf niet veel nieuwe details, maar benadrukte wel dat Cuff een erg cruciaal onderdeel zal zijn van Frey’s queeste. Beide personages zijn echter wat ‘bot’ tegenover elkaar en zullen dan ook geregeld met elkaar botsen.

Daarnaast wordt ook gesproken over de verschillende soorten magie die je zal kunnen gebruiken in de game. Forspoken zal je namelijk heel wat opties voorschotelen, die allen erg uniek zijn. Hierdoor zullen er ook heel wat verschillende speelstijlen mogelijk zijn.

Hieronder kan je de volledige bespreking nog eens bekijken. Als je specifiek het stukje over de magische mogelijkheden wilt beluisteren en bekijken, dan skip je best even tot ongeveer minuut 20.34 in de video. Forspoken verschijnt in de lente van 2022 voor pc en PS5.