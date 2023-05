Ongeveer een maand geleden werd aangekondigd dat Forspoken nieuwe content zou krijgen onder de naam ‘In Tanta We Trust’. Deze DLC zal nieuwe verhaalmissies bevatten, waarin Frey gekatapulteerd wordt naar het verleden en daar een team vormt met Tanta Cinta om een oorlog in Athia te voorkomen.

De DLC staat op de planning voor later deze maand: 26 mei om precies te zijn. Wil je alvast weten wat je kan verwachten? Dan kan je nu een trailer bekijken die enkele concrete (gameplay) beelden geeft. Bekijk die trailer hieronder samen met een korte beschrijving.

After bringing peace to Athia, Frey’s journey continues as she searches for a way to permanently rid the land from the effects of the Break. Amid her search, she follows a mysterious voice that leads her into the past. When she emerges, Frey finds herself surrounded by chaos and destruction. Injured and draped in blood-soaked clothing, she discovers a grim truth about her fate. The recently thriving Athia is at war, but why and with whom? Accompanied by Tanta Cinta, and a new set of magic, Frey must uncover the answers and save Athia once more – and attempt to save herself.