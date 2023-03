Heb je je vermaakt met Forspoken? Dan kan je binnenkort met extra content aan de gang. ‘In Tanta We Trust’ is een uitbreiding die dient als prequel en dit zal eind mei beschikbaar worden gesteld.

De uitbreiding speelt zich 25 jaar voor het hoofdverhaal af en daarin zal Frey in contact komen met Cinta. Zij komen terecht in ‘Purge of the Rheddig’, het gevecht dat ervoor zorgde dat Athia werd verwoest. Dit moet je zien te voorkomen.

In Tanta We Trust belooft buiten een nieuw verhaal ook nieuwe magie en vechtbewegingen met zich mee te brengen. De uitbreiding zal vanaf 26 mei te spelen zijn. Heb je de Digital Deluxe-versie van Forspoken gekocht, dan kan je de extra content al vanaf 23 mei spelen.