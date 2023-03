Forspoken is inmiddels al een goede maand uit en nu is er een nieuwe grote update beschikbaar gesteld die de speelervaring een stuk beter maakt. Versie 1.10 is live en in een blogpost spreekt regisseur Takeshi Aramaki over alle nieuwigheden.

Allereerst werd er een optie toegevoegd die het laatste menu zal ‘onthouden’. Hierdoor zal je naar je meest recente menu gaan wanneer je op de menu knop drukt, in plaats van standaard naar de map te gaan. Ten tweede kan je nu de ‘focus on target’ optie uitschakelen: hierdoor kan je zelf op een meer precieze manier je spreuken mikken richting de vijand die jij wilt. Ten derde kan je er nu ook voor kiezen om een automatische lock-on te activeren, zodat Frey direct zal mikken op een nieuwe vijand nadat je er een geveld hebt. Ten slotte kan je nu ook jezelf immuun maken tegen je eigen magie: sommige spreuken kunnen Frey immers wat tegenwerken als je té dichtbij staat.

Daarnaast zijn er ook de gebruikelijke kleine aanpassingen: visuals zijn aangepast en ook de performance zou beter moeten zijn. Meer over Forspoken lees je in onze review.