Het zit Forspoken niet echt mee. De demo die werd vrijgegeven voor de release werd heel lauw ontvangen, enkele trailers toonden geforceerde dialogen én dan waren er nog de hoge vereisten voor de pc-versie. Het uiteindelijke resultaat was een prima ervaring met leuke ideeën, maar ook gebreken (lees daarvoor onze review na). De slechte reputatie heeft zich echter laten voelen in de verkoopcijfers.

RPG Site maakte verslag van de financiële resultaten van het fiscale jaar tot nu toe. President Yosuke Matsuda, die binnenkort zal aftreden, zei het volgende:

‘Reviews of “FORSPOKEN,” which we released on January 24, 2023, have been challenging. However, the game has also received positive feedback on its action features, including its parkour and combat capabilities, so it has yielded results that will lead to improvement of our development capabilities of other games in the future. That said, its sales have been lackluster, and while the performance of new titles with February and March release dates will be the ultimate determinant, we see considerable downside risk to our FY2023/3 earnings.’