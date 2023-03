Square Enix zal binnenkort een andere president krijgen. Yosuke Matsuda treedt namelijk in juni af en zal worden opgevolgd door Takashi Kiryu, die nu als company director dienst doet, zo heeft het Japanse bedrijf aangekondigd.

Matsuda trad in april 2013 in dienst bij Square Enix en werd in juni van datzelfde jaar de nieuwe president. Dat er nu een nieuwe president is gekozen, komt volgens Square Enix doordat zij het management willen vernieuwen om zo de snel veranderende technologische innovaties bij te kunnen houden, zodat zij hier weer maximaal van kunnen profiteren.

“Under the rapid change of business environment surrounding the entertainment industry, the proposed change is intended to reshape the management team to adopt ever-evolving technological innovations and maximize on the creativity of [Square Enix Holdings Co. Ltd.]’s group to deliver even greater entertainment to its customers around the world.”