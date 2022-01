Na Samsung lijkt nu ook Square Enix heil te zien in NFT’s en blockchain games. In een open brief van Yosuke Matsuda stelt de president dat 2021 ‘year one’ was voor NFT’s en dat het Japanse bedrijf de mogelijkheden gaat onderzoeken om dergelijke technologieën in hun eigen titels te verwerken.

Matsuda verwacht dat deze technologieën in de aankomende jaren alledaagse zaken zullen worden. Tevens verdeelt hij gamers in twee groepen: de spelers die simpelweg lol hebben met het spelen van een game en spelers die er juist plezier uithalen om bij te dragen aan de community en met hun eigen content op de proppen komen (bijvoorbeeld via mods voor Fallout en The Elder Scrolls).

De president van Square Enix denkt dat NFT’s een beloning kunnen zijn voor die laatste groep om actiever bij te dragen en daar meer voor terug te krijgen dan ‘goodwill’ en ‘volunteer spirit’, aldus Matsuda.

‘I realize that some people who “play to have fun” and who currently form the majority of players have voiced their reservations toward these new trends, and understandably so. However, I believe that there will be a certain number of people whose motivation is to “play to contribute,” by which I mean to help make the game more exciting. Traditional gaming has offered no explicit incentive to this latter group of people, who were motivated strictly by such inconsistent personal feelings as goodwill and volunteer spirit.’