Square Enix had tijdens de Tokyo Games Show 2021 geen update over Final Fantasy XVI en dat betreurden een hoop fans, al komt ontwikkelaar Yoshida wel met een hoopgevende update over de ontwikkeling van de game.

In een livestream wist de ontwikkelaar te melden dat de verhaallijn volledig is afgewerkt en er enkel nog gewerkt wordt aan enkele side quests, al zijn ook deze bijna klaar. Ook de character models staan op punt en er wordt gewerkt aan de algehele kwaliteit van de game. De verhaallijn werd eerst ontwikkeld door een klein team van ontwikkelaars en groeide langzaam maar zeker verder naargelang het ontwikkelingsproces.

Daar kwam een hoop trial and error aan te pas, al is Yoshide ervan overtuigd dat beginnen met een klein team om daarna uit te breiden de juiste keuze was voor de ontwikkeling van de game. Final Fantasy XVI is momenteel in de maak voor de PS5, al zijn er geruchten dat deze ook naar pc komt.