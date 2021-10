Voor shooters op consoles is het niet heel ongebruikelijk om naast ondersteuning voor controllers ook muis en toetsenbord als optie te hebben. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in Call of Duty, wat gameplay tegen pc in een cross-play opstelling ten goede komt. In Battlefield 2042 zal op consoles spelen met muis en toetsenbord vooralsnog echter nog niet mogelijk zijn.

Dit laat DICE weten, maar het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst alsnog mogelijk wordt. Bij de release is het geen optie, maar ze onderzoeken de mogelijkheden om deze feature alsnog aan de game toe te voegen. De kans is dus vrij groot dat deze functie post-launch met een update wordt toegevoegd.