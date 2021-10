Battlefield 2042 verschijnt op 19 november in verschillende edities en dat voor zowel last- als current-gen systemen. Als je nu nog op de PlayStation 4 of Xbox One speelt, maar je wilt vroeg of laat overstappen, dan is het handig om een editie met ‘dual entitlement’ aan te schaffen. Die edities geven je immers toegang tot de game op beide platformen.

Dit was tot vandaag gelimiteerd tot de duurdere edities van Battlefield 2042, maar daar is EA nu op teruggekomen. De uitgever laat weten dat de standaard editie niet langer achter een paywall valt als het op de dual entitlement aankomt. Daarmee versoepelt EA dus de eisen, maar weet wel dat dit enkel voor de digitale editie geldt.

Koop je Battlefield 2042 voor de PlayStation 4 of Xbox One op disc, dan zul je alsnog een tientje moeten betalen om te upgraden.