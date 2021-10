Vorige week ging de blockbuster sale van start in de PlayStation Store en inmiddels is er nog een begonnen. Het betreft hier dit keer de ‘Verborgen juweeltjes’ sale, die zich richt op over het algemeen kleinere titels, maar die minstens net zo de moeite waard zijn.

In totaal bestaat de reeks meer dan 400 aanbiedingen die tot en met 21 oktober geldig zijn. Je kunt het complete aanbod hier in de PlayStation Store vinden, hieronder hebben we zoals gewoonlijk een greep uit de aanbiedingen geplaatst om je een idee te geven van wat er zoal is afgeprijsd.

It Takes Two PS4 – Van €39,99 voor €29,99

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game – Van €39,99 voor €27,99

Slime Rancher – Van €19,99 voor €5,99

Little Nightmares – Van €19,99 voor €4,99

Hellblade: Senua’s Sacrifice – Van €29,99 voor €5,99

Golf With Your Friends – Van €19,99 voor €9,99

Tales of Vesperia: Definitive Edition – Van €39,99 voor €9,99

New Super Lucky’s Tale – Van €29,99 voor €19,49

Totally Reliable Delivery Service – Van €14,99 voor €5,24

Celeste – Van €19,99 voor €4,99

Bastion – Van €14,99 voor €3,74

Pyre – Van €19,99 voor €5,99

Transistor – Van €18,99 voor €4,74

Yakuza 3 Remastered – Van €19,99 voor €9,99

Yakuza 4 Remastered – Van €19,99 voor €9,99

Aces of the Multiverse – Van €14,99 voor €2,99

Baboon! – Van €9,99 voor €3,99

Bishoujo Battle Mahjong Solitaire – Van €5,99 voor €4,19

Where Are My Friends? – Van €6,99 voor €1,39

LevelSudagi – Van €3,99 voor €1,99

Mind Maze – Van €4,99 voor €3,49

Star Hunter DX – Van €11,99 voor €8,99

Liege Dragon – Van €14,99 voor €8,99

Apsulov: End of Gods – Van €29,99 voor €20,99

Owlboy – Van €21,99 voor €10,99

Hotline Miami – Van €9,99 voor €2,49

Monstrum – Van €29,99 voor €11,99

Cartoon Network: Battle Crashers – Van €19,99 voor €4,99

Contra: Rogue Corps – Van €39,99 voor €7,99

We Sing – Van €29,99 voor €5,99

Never Alone Arctic Collection – Van €19,99 voor €3,99

Wattam – Van €19,99 voor €7,99

The Dwarves – Van €39,99 voor €7,99

Coffee Talk – Van €13,99 voor €4,89

