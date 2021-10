Far Cry 6 ligt vanaf vandaag in de winkels en gisteren is het embargo op de reviews verlopen, wat dus betekent dat alle cijfers binnen beginnen te stromen, net op tijd dus voor jou om te beslissen of Far Cry 6 het waard is.

Ook wij hebben gisteren onze Far Cry 6 review gepubliceerd, mocht je die nog niet gelezen hebben. Bekijk hieronder een overzicht van de gegeven cijfers tot dusver voor Far Cry 6, waaruit wel blijkt dat het merendeel van de media positief is.

Impulsegamer – 9.4

Hobby Consolas – 9.1

Game Informer – 9.0

IGN Portugal – 9.0

God is a Geek – 9.0

Dualshockers – 8.5

Gaming Nexus – 8.5

IGN Italië – 8.5

PlayStation Lifestyle – 8.5

VG247 – 8.0

Gamesradar + – 8.0

IGN – 8.0

Jeuxvideo.com – 8.0

Eurogamer Italy – 8.0

Twinfinite – 8.0

Multiplayer.it – 8.0

PlayStation Universe – 8.0

Hardcore Gamer – 8.0

Everyeye.it – 7.8

GamePro – 7.8

Multiplayer.it – 7.8

Destructoid – 7.5

PC Gamer – 7.5

Playsense – 7.5

Windows Central – 7.5

XGN – 7.0

GameByte 7.0

GameMAG – 7.0

Gameblog.fr – 7.0

Game Revolution – 6.5

The Telegraph – 6.0

Gamer.nl – 5.0

VGC – 4.0

Ga jij Far Cry 6 halen?