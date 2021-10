Op 22 oktober is het smullen geblazen voor horrorliefhebbers, want dan zal het derde deel van The Dark Pictures Anthology in de schappen belanden. Nog niet al te lang geleden maakten we al kennis met actrice Ashley Tisdale, die in de schoenen van hoofdrolspeelster Rachel stapt. Er is nu een nieuwe trailer vrijgegeven die de rest van de cast nader toelicht.

In House of Ashes bevindt een groep militairen en archeologen zich in een ondergrondse tempel en al gauw breekt de hel los door een mysterieuze dreiging. Dit zorgt uiteraard voor spanning tussen de personages en deze figuren worden nu kort in beeld gebracht.

Wij konden eerder al aan de slag met dit nieuwe griezelfestijn en onze ervaring kan je in onze preview terugvinden.