De hypemolen van House of Ashes – het derde deel in The Dark Pictures Anthology – draait op volle toeren. We mogen al maandenlang de ene trailer na de andere verwelkomen, terwijl we omver gekegeld worden met nieuws. Recent kwamen we nog de bestandsgrootte van de titel te weten én mochten we maar liefst twintig minuten aan gameplay bekijken.

Ontwikkelaar Supermassive Games trekt deze lijn vrolijk door en levert nu het eerste deel van een interview met hoofdrolspeelster Ashley Tisdale af. Tisdale – de grootste naam in de cast deze keer – vertelt over haar ervaringen tijdens het maken van de game en haar personage, Rachel. Zeker de moeite om even te bekijken dus!

Als je nog meer informatie over de game wilt, verwijzen we je graag door naar onze preview.