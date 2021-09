Preview | House of Ashes – We bezochten eerder een spookschip in Man of Medan om vervolgens door te trekken naar het verlaten en angstaanjagende dorpje Little Hope. Na twee delen in The Dark Pictures Anthology is het nu tijd om naar het Midden-Oosten te reizen voor House of Ashes. Althans, het is daar bijna tijd voor gezien de game op 22 oktober uitkomt. Wel hebben we in aanloop naar deze release een uur met House of Ashes kunnen spelen om een eerste indruk te krijgen en daar vertellen we je graag meer over in deze preview.

Mysterieuze tempel

In House of Ashes maken we kennis met een groepje militairen en wat archeologen die terechtkomen in een ondergrondse tempel ergens in Irak. Dit is natuurlijk bijzonder interessant om uit te pluizen, want waarom is de tempel onder de grond gelegen en waarom durft niemand een stapje naar binnen te nemen? Sterker nog, wat gebeurt er precies onder de grond? Want al snel wordt duidelijk dat het er niet helemaal pluis is. En dat past natuurlijk uitstekend bij de reeks van games die Supermassive Games aan het ontwikkelen is. Ons uurtje gameplay liet ons proeven van wat de game te bieden heeft, maar gezien het wat willekeurig aanvoelde is het qua verhaal nog wat lastig te plaatsen.

Niet zo gek ook, want het verhaal speelt een belangrijke rol in deze games, waarbij de gameplay in een bepaalde mate wat ondergeschikt is. En in dat kader valt er ook niet zoveel te melden, want wederom krijg je te maken met allerlei locaties die je bezoekt en waar je diverse items kunt bekijken en teksten kunt lezen. Leuk detail is dat men in de voorgaande games bijvoorbeeld foto’s gebruikte om een voorspelling weer te geven, ditmaal gaat dat via eeuwenoude tabletten wat dus goed bij de toon van deze game past. Naast deze elementen krijg je ook weer te maken met de nodige quick time events, zoals we dat van de reeks kennen.

Foute boel

Deze quick time events spelen net zoals in de voorgaande delen een belangrijke rol, want een foutje is zo gemaakt en dit kan direct leiden tot de dood van een van de personages. We zullen niet in detail treden omwille van spoilers, maar je kunt zelf natuurlijk wel begrijpen dat een eeuwenoude tempel niet de meest veilige locatie is om in te vertoeven. Daarbij spelen persoonlijke relaties ook weer een rol en dat gaat dit keer wat verder dan in Little Hope. Maar door het gebrek aan context, doordat we een willekeurig segment speelde, voelde het wat onnatuurlijk aan. Nu valt te hopen dat dit door het gebrek aan context komt, want anders betwijfelen we of alle dialogen en relaties even goed uit de verf zullen komen. Het voelde nogal wisselvallig aan door onlogische stemmingswisselingen.

Daarnaast is de vraag een beetje in hoeverre deze game echt kan verrassen. Man of Medan was niet echt baanbrekend als het op het plot aankomt, daar waar Little Hope juist erg origineel te noemen viel. Tot zover zijn we qua storytelling niet echt van House of Ashes onder de indruk, ook omdat je op basis van trailers eigenlijk al kan achterhalen waar het een beetje om gaat in deze game. Hoewel, het is misschien wat voorbarig om daar nu al té kritisch op te zijn, want Little Hope wist het verhaal aan het einde een dermate grote draai te geven, waardoor je als speler behoorlijk verrast werd. Laten we hopen dat House of Ashes hetzelfde doet, want dat zou de game absoluut meer waarde geven.

Werk aan de winkel

House of Ashes biedt met de setting in ieder geval een interessant perspectief, want het voelt wel echt heel anders dan de voorgaande games. Tegelijkertijd zijn eeuwenoude tempels met onbekende gevaren niet de meest originele setting, er zijn immers tig films die het al eerder gedaan hebben. Maar, Supermassive Games kwam eerder verrassend uit de hoek dus ondanks onze sceptische toon houden we hoop dat ze hetzelfde doen met deze nieuwe game. Dat sluit echter niet uit dat er nog wel wat werk aan de winkel is. Niet zozeer qua gameplay, want dat zit allemaal wel goed. Het gaat meer om de animaties van de personages die bij vlagen nogal houterig waren in de previewversie en ook kijken de individuen nogal doods uit hun ogen. Dit draagt niet echt bij aan de sfeer, dus we hopen dat de build een stuk ouder was en dat de ontwikkelaar in de tussentijd het niveau van de andere games bereikt heeft.

Voorlopige conclusie

House of Ashes volgt dezelfde gameplaystructuur als de twee voorgaande delen, dus in dat kader hoef je niets nieuws te verwachten. De game moet het vooral van het verhaal hebben en hoewel we op basis van de preview een dertien in een dozijn gevoel krijgen, is Supermassive Games in staat om er een boeiende twist aan te geven. Die geven ze natuurlijk niet prijs voor de release, dus we hopen dat onze vermoedens waar blijken te zijn. Dit zullen we ontdekken eind oktober, wanneer de game uitkomt. Verder is het zaak dat de animaties van een upgrade voorzien worden, want dat was nog niet echt overtuigend, waardoor we nog wat twijfelachtig zijn over de game. De geschiedenis van deze ontwikkelaar leert ons echter dat ze in staat zijn mooie en goede games af te leveren, dus daar vestigen wij onze hoop nu op.