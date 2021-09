House of Ashes doemt langzaam maar zeker op aan de horizon en dus geeft ontwikkelaar Supermassive Games steeds meer prijs. In een nieuwe video krijgen we maar liefst 20 minuten aan gameplay op ons bord, mét uitgebreid commentaar van regisseur Will Doyle.

Wie kijkt, komt heel wat interessante dingen te weten. Je krijgt enkele van de talrijke potentiële sterfscènes te zien, leert Rachel – het personage gespeeld door Ashley Tishdale – kennen, én hoort dat House of Ashes een duidelijke link met Man of Medan zal bevatten.

Zeker een kijkbeurt waard dus! Meer weten over House of Ashes? Check dan hier onze preview.