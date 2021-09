Na de successen van Until Dawn en The Inpatient, is Supermassive Games games voor meerdere platformen gaan maken. Ze zijn begonnen met een reeks games die ze de The Dark Pictures Anthology noemen, waarvan Man of Medan en Little Hope al zijn verschenen. De Britse studio heeft ondertussen hard gewerkt aan het derde deel – House of Ashes – die in oktober moet verschijnen.

Om ons alvast voor te bereiden op de release, heeft Supermassive Games de bestandsgrootte en informatie omtrent de pre-load gedeeld. Je kunt vanaf 20 oktober House of Ashes pre-loaden op je console, dat is dus twee dagen voor de release. Na het uitpakken en alles opzetten zal de game uiteindelijk 30,015GB van je SSD in beslag nemen, in ieder geval op de PlayStation 5.

Naast een release op Sony’s witte console verschijnt House of Ashes tevens voor de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.