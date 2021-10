Drie weken geleden gaf actrice Ashley Tishdale reeds meer informatie prijs over het personage dat ze speelt in House of Ashes, het nieuwste deel in The Dark Pictures Anthology. Dat interview kreeg de tag ‘part 1’ opgeplakt en je weet wat dat betekent.

Het tweede deel van het interview is inmiddels online verschenen. Hierin legt Tishdale onder andere uit hoe zij zou proberen te overleven als ze zelf in een dergelijke benarde situatie terecht zou komen. House of Ashes verschijnt eind volgende week.