Nadat we met Man of Medan en Little Hope respectievelijk de Grote Oceaan en de Verenigde Staten aandeden, dropt House of Ashes ons binnenkort in het door oorlog verscheurde Midden-Oosten. Daar zullen soldaten van beide kampen verzeild raken in een strijd op leven en dood… maar niet tegen elkaar.

De nieuwste trailer van het derde deel van The Dark Pictures Anthology toont hoe een onverwachte, al dan niet bovennatuurlijke dreiging je prioriteiten plots kan verleggen. Of hoe de vijand van je vijand plots noodgedwongen je vriend moet worden. Eind oktober kan je zelf mee bepalen hoe dit alles afloopt.