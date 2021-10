Enkele dagen terug deelde Crytek een nieuwe trailer, waarin we de Crysis trilogie zagen op de Nintendo Switch. Nu heeft men echter een nieuwe trailer vrijgegeven voor Crysis 2 Remastered, die zich focust op de game draaiende op pc, PS4 en Xbox One.

De game verschijnt op 15 oktober 2021 op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Beelden van de game draaiende op de huidige generatie consoles is naar alle waarschijnlijkheid te zien in een trailer die nog voor de officiële lancering zal verschijnen.