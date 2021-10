Jim Ryan, de CEO van PlayStation, had onlangs een groot interview met Gamesindustry.biz. Hierin noemde hij onder andere de line-up van aankomende PlayStation 5-games de “sterkste ooit”. Een ander interessant punt dat Ryan aankaartte, is dat hij graag ziet dat nog veel meer mensen kunnen genieten van PlayStation-games dan nu het geval is.

In het interview zegt Ryan dat hij graag een wereld ziet waarin tientallen miljoenen, zo niet honderden miljoenen mensen de first-party games van PlayStation spelen. Doordat PlayStation-games – op enkele uitzonderingen na – enkel op PlayStatio-consoles uitkomen, is die visie van Ryan simpelweg niet mogelijk. Ondanks dat de PS4 erg succesvol was en de PS5 het ondanks de voorraadproblemen ook goed doet, zal een echt succesvolle PlayStation-game hooguit een publiek van zo’n 20 miljoen mensen trekken.

Hij vergelijkt het daarbij met andere vormen van media, zoals muziek en films, die een nagenoeg oneindig groot publiek hebben. Dat is met exclusieve PlayStation-games simpelweg niet mogelijk, wat voor frustratie zorgt bij Ryan. In zijn ogen verdienen de games die de studio’s van PlayStation maken het namelijk om door veel meer mensen – honderden miljoenen het liefst – gespeeld te worden.

“I would also like to see a world where the games that we make at PlayStation can be enjoyed by many tens of millions of people. Perhaps hundreds of millions of people. Right now success with the current console model, a really great PlayStation hit you’re talking ten or 20 million people being able to play that game.

We’re talking about games stacking up against music, we’re talking about games stacking up against movies. Music and movies, they can be enjoyed by almost limitless audiences. And I think some of the art that our studios are making is some of the finest entertainment that has been made anywhere in the world. And to kind-of gate the audience for the wonderful art, wonderful entertainment that our studios are making… to gate the audience for that at 20 or 30 million, frustrates me. I would love to see a world where hundreds of millions of people can enjoy those games.”