Rockstar heeft recentelijk onthuld dat de next-gen versie van GTA V pas in 2022 zal verschijnen en dat we dit jaar nog de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition krijgen. Dat weerhoudt de studio er echter niet van om ook GTA Online van een nieuwe update te voorzien.

Al is er nog geen officiële onthulling, toch doet een teaser afkomstig van de studio zelf alvast vermoeden dat er wel degelijk een grote update komt. Aan het einde van een blogpost over de recent aangekondigde trilogie, had men namelijk het volgende te melden:

“As some well-known contacts and familiar friends need your help in expanding their ‘legit business’ with many more surprises soon to be revealed.”

Dat klinkt alvast als een grote update voor GTA Online, vergelijkbaar met de recent verschenen Los Santos Tuners update. Daarnaast zou er ook nieuwe gear verschijnen die in het teken staat van de 20ste verjaardag van GTA III. De officiële onthulling zal niet al te lang meer op zich laten wachten en zodra we meer te weten komen van de studio zelf, laten we jullie dat zeker weten.