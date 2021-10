Voordat 60Hz de standaard was, speelden consoles in Europa vroeger games af op een refresh rate van 50Hz. Dit kwam door de verschillende standaarden tussen de regio’s: De Verenigde Staten (NTSC) en Europa (PAL). Daar hebben we heden ten dage gelukkig bijna niks meer mee te maken, maar met de aankondiging van de Nintendo 64 en SEGA Mega Drive titels voor Nintendo Switch Online waren er toch wat zorgen onder de fans.

Daar is nu duidelijkheid over gekomen, want Nintendo heeft via Twitter aangegeven dat de Nintendo 64-titels allemaal de 60Hz-versies zullen zijn. Van een aantal titels zal tevens de PAL versie beschikbaar gesteld worden, die ook andere taalopties aanbieden. Nintendo Switch Online + Expansion Pack is vanaf eind oktober beschikbaar en bevat titels als The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Mario Kart 64.