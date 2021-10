Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je rustig aan vissen denkt, maar Battle Royale is niet meer weg te denken uit de huidige tijd. Daar speelt ontwikkelaar Dovetail Games maar al te graag op in.

Het resultaat is een heuse Battle Royale modus genaamd Bassmaster Royale, waarin je zoveel mogelijk vis moet vangen zonder geëlimineerd te worden. Tegelijkertijd speuren de andere sportvissers naar de beste plekjes voor de beste vangst en dat kan zomaar jouw plekje zijn! De laatste visser, en dus degene met de meeste gevangen vis, is de winnaar.

“Anglers will begin their competitions in one of three different spots, where they’ll need to quickly race to their favourite fishing hot spot to start hooking bass while keeping an eye out for other anglers trying to muscle in on their territory. Moving locations can waste precious time, but can pay dividends if other anglers are packed closely together and competing for the same bass.”