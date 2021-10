We herinneren het ons nog als de dag van gisteren dat er een nieuwe afdeling geopend werd bij Sony Japan Studio. Toen was het uitzicht nog zonnig, maar al snel keerde het tij en waren er reorganisaties op komst. Het resultaat is dat de studio in oorspronkelijke vorm niet meer bestaat, aangezien enkel Team Asobi nog over is. Eén van de producers van Bloodborne, Teruyuki Toriyama, verliet het bedrijf eind vorig jaar en dat leek een domino effect in gang gezet te hebben.

De gerumoerde reorganisatie werd werkelijkheid en veel van de gezichten van de studio maakten plaats voor nieuwelingen. Enkele maanden later viel het doek volledig, maar gelukkig is er ondertussen ook goed nieuws te melden over enkele bekende namen waarvan nog niet duidelijk was wat hun volgende stap zou zijn.

Eén naam die je misschien wel bekend in de oren klinkt, Masaaki Yamagiwa, wie eerder werk leverde aan onder andere Bloodborne, heeft nu de handen ineen geslagen met Team Ninja. Dit werd bekend door middel van een Twitter post.

Team Ninja houdt zich momenteel bezig met de ontwikkeling van Stranger in Paradise: Final Fantasy Origins. Wat precies de rol van Yamagiwa-san is, is nog niet duidelijk. Wat we wel weten is dat hij een zeer creatief brein heeft. Dit kan Stranger in Paradise ongetwijfeld alleen maar ten goede komen, die gepland staat voor een release in 2022.