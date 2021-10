Het is straks goed mogelijk dat je in Spider-Man 2 kunt kiezen tussen Peter Parker of Miles Morales. Het vervolg op de succesvolle superhelden titel uit 2018 werd afgelopen september onthuld en Venom lijkt ditmaal de grote slechterik te zijn. In de eerste game speelde je natuurlijk met Peter Parker, maar in de uitbreiding Miles Morales was het gelijknamige personage eveneens speelbaar.

Een gerucht van The Illuminerdi zegt nu dat je gedurende Spider-Man 2 kunt kiezen tussen Peter Parker of Miles Morales, inclusief beide skillsets. Het zou geen vreemde stap zijn voor Insomniac Games, gezien de studio eerder dit jaar op de proppen kwam met Ratchet & Clank: Rift Apart, waarin je ook meerdere speelbare personages hebt. Misschien dat dit zelfs deuren opent voor coöp gameplay, een feature waar onze Chris zeer geïnteresseerd in zou zijn.

Desalniettemin gaat het hier om een gerucht en dus is een korreltje zout aangeraden. De kans is eveneens klein dat Insomniac Games binnen een korte periode op dit gerucht gaat reageren, gezien Spider-Man 2 pas in 2023 zal verschijnen.