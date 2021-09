Tijdens de eerste paar seconde van de onthulling kan ik niet ontkennen dat ik meteen dacht aan een nieuwe inFAMOUS. Maar toen de secondes verder doortikten kwam de borstkas met het Spider-Man logo in beeld en werd de blijdschap ingeruild voor teleurstelling. ‘Het is Spider-Man maar’. Hoewel het voortreffelijke games zijn wat Insomniac tot nu toe heeft gemaakt in dit universum, is Spider-Man wel een bekend recept geworden afgaande op de twee beschikbare titels. Maar de trailer werd steeds interessanter naarmate er meer secondes verstreken.

Miles Morales kwam er ineens bij, en samen met Peter Parker maakten zij gehakt van een crimineel die al ten prooi gevallen was aan beide helden. Richting het einde werd de aanwezigheid van Venom bevestigd, waardoor ik weer juichend op de bank zat. En zo veranderde de teleurstelling in euforie met tot slot een bittere pil in de vorm van het jaartal: 2023. Er is echter wel iets dat mij aan het denken heeft gezet…

Nu zowel Miles Morales als Peter Parker, oftewel beide Spider-Mans, in de game zullen zitten, is het dan geen mooi moment om er een coöp game van te maken? Er zijn hierover nog geen details bekend, maar waarom niet? Ik miste deze optie eigenlijk al bij de Batman games. Om precies te zijn Arkham Knight, waarin (spoilers) Robin je kon bijstaan in sommige missies. De gemiste kans in die game was om dergelijke missies in coöp beschikbaar te stellen, zowel voor mensen naast je op de bank als via het internet, want dat was veel leuker geweest.

Dit lijkt echter werkelijkheid te worden met Gotham Knights en ook binnen de Marvel games die eraan zitten te komen, kunnen spelers van vlees en bloed jou bijstaan in de game. Daarom is de stelling van deze week dat Spider-Man 2 coöp zou moeten bevatten. Het zou ook iets fris bieden aan de game. Zoals ik eerder al aangaf, het recept is immers nu wel bekend: een grote open wereld map, een checklist met zijmissies en een grandioos filmisch verhaal dat je meemaakt. Een coöp ervaring zou de boel vooral op gameplayvlak op kunnen schudden en vernieuwen.

De singeplayer ervaring kan nog altijd in de kern hetzelfde blijven, want niet elke missie hoeft coöp te zijn. Er zijn genoeg mensen die als Einzelgänger een game willen ervaren en dat moet ook gerespecteerd worden. In Devil May Cry 5 is daar een mooi systeem voor. Je kon bij bepaalde levels op de achtergrond een andere speler zien vechten, zonder dat het je gameplay of tempo verstoorde. Je ziet een mens spelen en het geeft je het gevoel dat je niet alleen bent, terwijl je toch met je eigen zaken aan de gang gaat. In Spider-Man 2 kan een dergelijk systeem ook van pas komen, waarbij een speler als Peter Parker in de verte Miles Morales ziet rondslingeren die een politieachtervolging probeert te beëindigen of vice versa. Immersie alom.

Maar goed, niet iedereen wil online bemoeienis hebben en sommigen zullen de ervaring puur solo willen beleven, wat natuurlijk gewoon een optie moet zijn. Dit vanuit het perspectief dat je alleen ook beide Spideys kan besturen en gekke combinaties in de gameplay klaar kan spelen. Tijd zal het ons vertellen en beetje bij beetje zal Sony vanzelf meer details onthullen rondom deze Spider-Man game. Wat vinden jullie? Zijn jullie te porren voor een coöp ervaring in Spider-Man of moet het blijven bij het oude bekende recept, alleen dan meer uitgewerkt? Laat het ons in de comments hieronder weten.