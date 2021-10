Afgelopen weekend was Battlefield 2042 speelbaar via een beta en meer daarover lees je in onze hands-on preview. De beta werd echter gekenmerkt door veel bugs en performance problemen, wat veel mensen enigszins sceptisch vooruit laat kijken op de uiteindelijke versie. In het verleden hebben we vaker gezien dat Battlefield alles behalve gepolijst was bij de release.

DICE claimde echter dat de beta build een paar maanden oud is en dat veel issues waar spelers tegenaan liepen inmiddels zijn opgelost of worden opgelost alvorens de game uitkomt. Klinkt allemaal plausibel, zeker als de build al geruime tijd oud is. Tom Henderson, bekend leaker, meldt nu echter dat de claim van DICE niet correct is.

Hij heeft van een anonieme bron begrepen dat de beta build die te spelen was van vroeg midden september is. Een andere bron van Henderson heeft dit nadien bevestigd. Mensen zijn natuurlijk ook in de beta instellingen gedoken en daar komt uit naar voren dat de build van 20 september is, één dag voor de oorspronkelijke startdatum.

Nu betekent dat niet per se dat de build van die datum is, maar met de berichten van Henderson roept dat toch wat vragen op. Zijn conclusie is wat dat betreft hard, maar duidelijk, hoewel het allemaal via via begrepen is.

“Matches up with what I’ve heard for months, that DICE is having major stability issues with builds of the game. It’s one of the major reasons that up until the beta, DICE has been quiet on releasing new footage of the game. Not because they don’t want to, but because they can’t.”

Wat dit alles voor de uiteindelijke game zal betekenen is voor nu koffiedik kijken. Het valt vooral te hopen dat DICE alles op orde krijgt voordat de game in de winkels ligt op 19 november.