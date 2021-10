Eind deze maand zou het kleurrijke Smurfenland weer terug van weggeweest zijn. The Smurfs: Mission Vileaf, of in het Nederlands ook wel ‘De Smurfen’ genoemd, is helaas uitgesteld. Volgens uitgever Microïds, de grote Smurf achter de game, heeft dit alles te maken met logistieke redenen en daarom is het uitstel gelukkig niet al te lang.

“Zijn we er al, grote Smurf?”, “Nog een extra weekje!” – de Smurfen, 2021

Wat wel jammer is voor de fans die er misschien nét iets teveel naar uitkeken om nostalgische redenen, is dat de Collector’s Edition van zowel de PS4 als de Xbox One versie is geannuleerd.

Indien je toch nog op zoek bent naar de unieke verzamelitems uit deze versie, kun je eventueel nog de Nintendo Switch versie vooruit bestellen. Deze zijn nog op voldoende plekken beschikbaar, waaronder Bol.com en Nedgame.

De nieuwe releasedatum voor The Smurfs: Mission Vileaf is 5 november. De pc-versie van de game, die vanzelfsprekend digitaal verloopt, zal wel nog op 26 oktober uitkomen.