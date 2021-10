Nog op zoek naar een nieuwe game voor dit weekend? Dan kan het interessant zijn om even naar de weekenddeals te kijken, die vanmiddag online zijn gegaan in de PlayStation Store. Het betreft een relatief klein aanbod van extra sales bovenop hetgeen al even loopt, maar wellicht zit er wat voor je tussen.

De onderstaande aanbiedingen kun je hier in dit overzicht in de PlayStation Store vinden. Alles is geldig tot en met 19 oktober aanstaande.

Aliens: Fireteam Elite – Deluxe Edition (PS4 & PS5) – Van €69,99 voor €55,99

WRC 10 FIA World Rally Championship (PS4) – Van €49,99 voor €34,99

WRC 10 FIA World Rally Championship (PS5) – Van €59,99 voor €41,99

WRC 10 – Deluxe Edition (PS4 & PS5) – Van €79,99 voor €55,99

Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4 & PS5) – Van €59,99 voor €29,99

Sid Meier’s Civilization VI (PS4) – Van €29,99 voor €8,99

Sid Meier’s Civilization VI Anthology-upgradebundel (PS4) – Van €49,99 voor €32,49

Injustice™ 2 – Legendarische Editie (PS4) – Van €54,99 voor €19,24

L. A. Noire (PS4) – Van €39,99 voor €19,99

LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition (PS4) – Van €74,99 voor €17,99

Ancestors: The Humankind Odyssey (PS4) – Van €39,99 voor €15,99

Batman: Arkham Collection (PS4) – Van €59,99 voor €19,79

BioShock: The Collection (PS4) – Van €49,99 voor €9,99

