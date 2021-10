Vorig jaar werd het The Haunting evenement in Call of Duty: Warzone georganiseerd in het teken van Halloween en dit jaar keert dit evenement weer terug. Gezien het weer bijna Halloween is, is het griezelen geblazen in de Battle Royale shooter. Dit gaat natuurlijk gepaard met de toevoeging van een aantal iconische personages, die nu verkrijgbaar zijn als Operator.

Het betreft Ghostface uit de Scream serie en Frank the Rabbit uit Donnie Darko. Verder zijn er nieuwe skins voor bestaande Operators toegevoegd, zoals de Necro Queen voor Portnova, een Disciple of Mayhem skin voor Weaver en een Lumens skin voor Maxis. Het The Haunting evenement start vandaag en duurt tot 2 november, er zijn geen aparte downloads vereist.

In zowel Warzone als Black Ops Cold War gaat The Haunting gepaard met een limited time modus, waarbij je in beide games met een reeks uitdagingen te maken krijgt. Bij succes unlock je de LAPA SMG.