Ondanks dat velen waarschijnlijk Call of Duty simpelweg spelen voor de multiplayer, is er uiteraard ook een groep die aandachtig de singleplayer ervaringen speelt. Zo heeft vrijwel elk deel uit de franchise ook zijn eigen verhaallijn en dat is met Call of Duty: Black Ops Cold War en de veel gespeelde Warzone niet anders. Wie zich graag eens meer wilt verdiepen in de gebeurtenissen van Cold War en Warzone, heeft nu geluk.

Op het officiĆ«le YouTube-kanaal van Call of Duty zijn namelijk alle cutscenes uit Cold War en Warzone achter elkaar gezet, zodat je het volledige plaatje kunt zien. Uiteraard gaat het verhaal van Warzone verder met de integratie van Vanguard, maar dit is een uitstekende manier om het verhaal op te pakken mocht dat tot op heden niet duidelijk genoeg zijn geweest. Heb je het nooit echt gevolgd, maar dat wel altijd willen doen? Dan kan je hieronder terecht, het duurt zo’n 20 minuten.