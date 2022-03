Aan het begin van het weekend kondigde Treyarch aan dat er nieuwe content zou worden uitgebracht voor Call of Duty: Black Ops Cold War. Het ging om een nieuwe wapen (de Vargo 52 assault rifle) en WMD, een map die we uit de oorspronkelijke Call of Duty: Black Ops kennen.

Het wapen is inmiddels beschikbaar voor alle spelers, maar de WMD-map is nog altijd niet aanwezig in de game. In een bericht op Twitter heeft Treyarch gemeld dat de release van WMD is uitgesteld. De ontwikkelaar zegt dat de map in een toekomstige update alsnog aan Call of Duty: Black Ops Cold War zal worden toegevoegd, maar wanneer dit zal zijn is niet bekend.

The Vargo 52 Assault Rifle is now available to unlock in MP & Zombies in #BlackOpsColdWar, and also available as a Reactive Mastercraft via Store Bundle.

We’ll need to delay the release of the WMD map until a future update. Thanks for your patience, and stay tuned for more info. pic.twitter.com/SsXCcjo29J

— Treyarch Studios (@Treyarch) March 4, 2022