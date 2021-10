Op 7 oktober zal het zesde seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone van start gaan en dat betekent weer de nodige hoeveelheid nieuwe content. Activision heeft de details daar nu van bekendgemaakt en we hebben hieronder alles op een rijtje gezet. Er zit weer een hoop aan te komen, dus noteer de genoemde datum maar alvast in je agenda.

Alex Mason is de nieuwe Operator

Twee nieuwe wapens: .410 Ironhide en the Grav

Verdien nieuwe wapens: Battle Axe, LAPA SMG en de Hammer and Sickle

Forsaken: nieuwe Zombies map en het slotstuk van het verhaal

Drie nieuwe maps: Deprogram, Amerika en Gluboko

Nieuwe Onslaught map: Deprogram

Onslaught Elite Limited Time modus

De Onslaught content is exclusief voor de PlayStation, dit is dus niet beschikbaar op de andere platformen waarop Call of Duty: Black Ops Cold War gespeeld kan worden. Bij de bovenstaande details hoort nog een korte aanvullende toelichting die je hier kunt vinden.

Verder krijgt ook Warzone natuurlijk een update en er staat nogal wat te gebeuren. Zo zal er een enorme ontploffing plaatsvinden in Downtown, waardoor flats met de grond gelijk gemaakt worden. Ook het oude stadion zal vernietigd worden, maar erg is dat niet: het was toch al een puinzooi.

Met het oog op de release van Call of Duty: Vanguard zal het mogelijk zijn om bunkers uit de Tweede Wereldoorlog in Verdansk te bezoeken. Vind je de dood? Dan zul je het uit mogen vechten in een gloednieuwe Gulag, die je nog dieper in het Zordaya Prison Complex trekt.