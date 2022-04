Terwijl Sledgehammer Games nog druk is met de ondersteuning van hun eigen Call of Duty: Vanguard en Infinity Ward dit najaar met een vervolg op Call of Duty: Modern Warfare komt, zit ook Treyarch alles behalve stil. Geruchten wijzen erop dat de volgende nieuwe game van Treyarch niet volgend jaar, maar pas in 2024 komt. Een flink deel van de studio zal zich nu vermoedelijk daarop focussen, maar Treyarch komt dit jaar ook nog met de nodige content voor reeds verschenen Call of Duty-games.

In een uitgebreide blogpost geeft Treyarch een voorproefje van alle content waar momenteel aan gewerkt wordt. De ontwikkelaar was al verantwoordelijk voor de Zombies-modus van Call of Duty: Vanguard en die modus zal flink worden uitgebreid. Treyarch heeft namelijk een klassieke round-based Zombies-ervaring in ontwikkeling voor Vanguard, met alle elementen die we uit eerdere delen kennen. De studio benadrukt dat het echt nog wel even zal duren totdat deze modus wordt uitgebracht.

Voordat het zover is, zal de Zombies-modus van Vanguard uitgebreid worden met Shi No Numa, de bekende map uit Call of Duty: World at War. Het gaat hier om ‘reimagining’ van de map, met onder meer een nieuw gebied en nieuwe quests. Treyarch hoopt Shi No Numa uit te brengen nadat seizoen 3 van Call of Duty: Vanguard ten einde komt. In dat seizoen brengt de ontwikkelaar onder meer nieuwe wapens, uitdagingen en updates voor de Zombies-modus van Vanguard.

Naast dat Treyarch bezig is met Call of Duty: Vanguard, wordt ook Black Ops Cold War niet vergeten. De studio voegt “in de komende weken” onder meer een nieuw wapen en een extra Operator toe die te gebruiken zijn in de multiplayer, Zombies en Warzone. Tevens wordt de multiplayer van Black Ops Cold War binnenkort uitgebreid met Jungle, de populaire map uit de eerste Black Ops-game. Vervolgens kunnen spelers nog meer content verwachten, waaronder nieuwe wapens, skins, blueprints en andere cosmetische items.

De Zombies-modus van Black Ops Cold War zal geen nieuwe maps meer ontvangen, maar de ondersteuning is nog niet klaar. Spelers kunnen nog diverse updates en nieuwe (tijdelijke) modi verwachten. Tot slot zal de competitieve Ranked Play-modus van Call of Duty: Vanguard – waar Treyarch aan werkt – met de aanstaande start van seizoen 3 uit de betafase gaan en officieel lanceren. Alle rankings zullen dan een reset krijgen, waarna iedereen met een schone lei begint.