De focus van Activision ligt momenteel vooral op Call of Duty: Warzone en Vanguard, maar Treyarch vergeet Black Ops Cold War echter niet. Deze game is namelijk van een nieuwe update voorzien en die voegt een bekende map toe. Het gaat om de WMD map, die oorspronkelijk in Call of Duty: Black Ops uit 2010 zat.

De map is van een remaster voorzien en wordt gratis aan de meer recente shooter toegevoegd. Daarnaast introduceert deze update de Vargo 52 assault rifle die zowel in de multiplayer als Zombies modus te gebruiken valt. Twee significante toevoegingen dus die enigszins uit het niets komen.

De integratie van deze content gaat automatisch middels het downloaden van de meest recente update.