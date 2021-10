Special | SteelSeries Prime gaming muizen – Voor een ieder wat wils – We hebben niet zo lang geleden de Prime Wireless gaming muis van SteelSeries onder de loep genomen en in de review bespraken we wat voor een fijne muis het eigenlijk is. Er zijn echter nog een paar andere versies verkrijgbaar binnen de Prime lijn. Zo is er ook een Prime Mini, die tevens een draadloze versie kent. In dit artikel leggen wij de Prime muizen naast de Prime Mini versie om wat extra informatie te verschaffen. Vooral bedoeld voor mensen die in dubio zijn omtrent het maken van een keuze: het normale formaat of toch de wat kleinere. Zo hebben beide formaten veel overeenkomsten, maar er zijn ook nog een paar verschillen die we hier willen toelichten.

De overeenkomsten

De gehele Prime lijn heeft een zeer normale uitvoering qua vormgeving naargelang het klassieke muisontwerp. Dus daarom heeft het uiterlijk geen overdreven gamey look, wat ervoor zorgt dat het erg subtiel oogt bij de rest van je game set-up. Ondanks de formaat verschillen, is van zowel de Prime als de Prime Mini het comfort een element dat dik in orde is. Je hand rust op een natuurlijke wijze gelijk erg comfortabel op de gaming muizen, afhankelijk uiteraard van het formaat hand. Beide uitvoeringen hebben uiteraard ook dezelfde aantal (Presige OM Switches) knoppen, je linker- en rechter muisknop, de scrollwiel die je kunt inklikken en twee extra knoppen boven je duim. Onderop de muizen kun je bij de Prime en Prime Mini (draadloos of niet) de CPI knop vinden, wat een vrij onhandige plek is voor on-the-fly switchen van gevoeligheid. Maar het zit er(onder)op.

Ook bij de Prime Mini, net zoals bij de overige Prime muizen, is het scrollwiel voorzien van RGB verlichting. Om alle producten van SteelSeries verder te ondersteunen kun je met de SteelSeries Engine software de nodige aanpassingen verrichten. Denk aan de verschillende standen van de CPI/DPI configureren, de kleurtjes van de RGB instellen, de polling rate aanpassen en de extra knoppen bij de duim toewijzen aan iets van je toetsenbord voor snellere toegang. Ook niet onbelangrijk zijn de prijzen van de Prime muizen. De Prime en Prime Mini zijn beide €69,99, de Prime Wireless en Prime Mini Wireless zijn beide €139,99 en de Prime+ is €89,99. Fijn in deze zaak is dat je op basis van je handgrootte financieel niet benadeeld wordt.

Een paar (voor de hand liggende) verschillen

De lengte van de ‘gewone’ Prime gaming muis is 125,3mm terwijl de Mini uitvoeringen 120,3mm groot zijn. Dit lijkt weinig, maar als je hand van een gemiddeld formaat is, merk je gelijk dat het een maatje kleiner betreft. Het voelt ook slanker aan, maar het is niet dat de Mini versie van de Prime zo’n overdreven klein instrument is zoals laptop muizen dat soms kunnen zijn. Het valt ook op dat het scrollwiel van de Prime Mini meer geluid maakt dan die van de grotere Prime. Bij de Prime Wireless kun je het scrollwiel nagenoeg niet horen als je deze gebruikt. Beide muizen zijn qua muisklikken wel luid, dus of het scrollwiel in deze meer of minder geluid produceert maakt eigenlijk niet heel veel uit.

Omdat de Mini versies wat kleiner zijn, heb je ook automatisch met minder gewicht te maken. Zo is de Prime Mini Wireless 73 gram, terwijl de Prime Wireless 80 gram is. De gewone SteelSeries Prime is dan weer 69 gram en de Prime Mini 61 gram. Het ligt allemaal zeer dicht bij elkaar. We hebben ook nog een vijfde variant, de bedrade Prime+. Met 71 gram heeft die game muis een extraatje in huis. De optische lens TrueMove Pro+ kan door middel van een tweede sensor jou de mogelijkheid bieden om de LOD (lift off distance) in te stellen. Met andere woorden: je kunt de muis instellen op hoe hoog je het moet optillen voor wel of geen contact met je muismat. Ook vind je onderop die muis een klein LED-scherm dat laat zien wat de huidige CPI is.

Kortom, voor een ieder wat wils

Het komt er eigenlijk op neer dat SteelSeries een erg mooie line-up heeft van competitieve muizen met deze Prime lijn. Zo is er voor elke hand wel een juist formaat te vinden, terwijl je daar niet meer of minder voor dient te betalen. De Prime gaming muis is een prima product als je geïnteresseerd bent om vooral competitief te gamen, waarbij de Prime Mini uiterst geschikt is voor de wat kleinere handen. Uiteraard heb je nog de wireless varianten die je onbelemmerd van draden een zeer fijn gebruikersgemak bieden. Dit wel in ruil voor een paar extra gram aan gewicht. De Prime+ heeft een leuk extraatje, waarbij je de LOD kunt aanpassen. Kortom, genoeg keuze voor iedereen.