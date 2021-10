In de We Were Here reeks van de Nederlandse ontwikkelaar Total Mayhem Games zijn reeds drie games verschenen en momenteel wordt er hard gewerkt aan een vierde deel: We Were Here Forever, zoals we eerder dit jaar al lieten weten.

De ontwikkelaar heeft nu een teaser trailer vrijgegeven die je hieronder kan bekijken. Daaruit leren we dat de release gepland staat voor het tweede kwartaal van 2022. Dus de game komt tussen 1 april en 30 juni 2022 uit. Maar voor het zover is zal er eerst een beta plaatsvinden en daarvoor kan je je nu hier inschrijven.

We Were Here Forever is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.