Binnenkort zijn we weer een game rijker dat van Nederlandse bodem komt, want We Were Here Forever verschijnt bijna. De We Were Here-reeks wordt voortgezet met het nieuwe deel en hierin krijg je samen met een vriend een flinke coöperatieve ervaring voorgeschoteld met pittige uitdagingen en puzzels. De release van dit nieuwe deel is dichterbij dan je denkt en dat wordt gevierd met een nieuwe trailer.

Op 10 mei zal We Were Here Forever namelijk verschijnen op Steam en in de Epic Games Store. Platforms zoals de PlayStation en Xbox volgen niet veel later, maar daar is nog geen exacte releasedatum voor bekend. In dit nieuwe deel zal je opnieuw naar Castle Rock gaan en hier wachten je dus allerlei moeilijke puzzels. Je zal uit dit kasteel moeten ontsnappen en op je pad zal je allerlei geheimen ontrafelen die de toekomst van de mensheid zullen bepalen.

Hieronder kan je de nieuwe trailer bekijken, die een duidelijk beeld geeft van dit duivelse kasteel vol puzzels.