Eerder dit jaar, in mei om precies te zijn, verscheen er een nieuwe game van Nederlandse bodem, We Were Here Forever genaamd. De asymmetrische puzzelfranchise heeft al veel harten weten te veroveren en het meest recente deel was tot op heden alleen verkrijgbaar op pc. Een consoleversie was al wel bevestigd, maar een releasedatum ontbrak vooralsnog. Daar is nu verandering in gekomen.

Middels een persbericht en een nieuwe trailer, kondigt Total Mayhem Game Studios aan dat We Were Here Forever op 31 januari 2023 zal verschijnen. De game zal cross-play ondersteunen, zodat je met je vrienden – op welk platform dan ook – de merkwaardige puzzels en gevaren samen kunt oplossen en trotseren.

Benieuwd wat jou te wachten staat in Castle Rock voordat jij je vrijheid zal vinden? Bekijk dan zeker even de trailer die de sfeer goed weergeeft.