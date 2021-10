Het realisme van de Assassin’s Creed games gaat met elke editie meer en meer achteruit, maar de games blijven wel enigszins gebaseerd op historische gebeurtenissen en personages. Voor Assassin’s Creed: Valhalla doken de makers in de wereld van de Vikingen, om zo een boeiende Viking ervaring te bieden. Heb je zin om meer bij te leren over dit fascinerende volk? Dan kan dat nu, dankzij de Discovery Tour: Viking Age.

De Discovery Tour is geen nieuw gegeven meer voor de franchise, eerdere games implementeerden ook al een dergelijke modus, waarin je rondloopt in de wereld en dingen bijleert over het reilen en zeilen van de inwoners. Deze modus is nu ook aan Valhalla toegevoegd én is bovendien gratis voor alle spelers. Je krijgt overigens wat extra beloningen voor de hoofdgame als je de Discovery Tour speelt, dus het is zeker de moeite waard! Bekijk hieronder een trailer.