Vampyr is inmiddels al een aantal jaar oud, maar ontwikkelaar Dontnod is de game nog niet vergeten. Dat blijkt wel uit een update die plots is verschenen voor de game. Deze update maakt het mogelijk om de last-gen titel op de nieuwe systemen met een betere performance te spelen.

De update stuwt de framerate naar 60 frames per seconde en de resolutie gaat naar 1440p. In dat laatste opzicht weinig nieuws onder de zon, gezien de game op de PlayStation 4 Pro al in die resolutie draaide, maar het verschil is nu wel een verdubbeling van de framerate.

De update is natuurlijk geheel gratis en zal automatisch geïnstalleerd worden als je de PS4-versie op je PlayStation 5 zet. Meer over Vampyr lees je in onze review.