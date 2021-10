Halloween is in aantocht en daar haken diverse games op in, zo ook GTA Online. Zo zijn er vreemde objecten in de lucht waargenomen, vooral bekend als UFO’s. Ook zijn er spookvoertuigen opgedoken en er lopen types in Los Santos en omstreken rond die niet al te vriendelijke bedoelingen hebben.

Halloween is gearriveerd in GTA Online en dat gaat dus gepaard met allerlei merkwaardige verschijnselen. Dit betekent ook dat je in specifieke modi in het teken van dit feest extra kunt scoren. Zo krijg je dubbele GTA$ en RP als je Come Out to Play, Condemned en Slasher speelt.

Maar er is meer dan alleen dat, en dat zetten we zoals gewoonlijk op een rijtje:

Dubbel GTA$ en RP bij alle Alien Survivals

Dubbel GTA$ en RP bij Business Battles, als je Event Cargo ophaalt, ontgrendel je Green Checked Round Shades en Green Glow Necklace

Nieuwe Arcade Cabinet: Camhedz

Gratis Republican Space Ranger Livery voor de Pfister Comet S2

Gratis Twilight Knife T-shirt voor het doden van een aanvallende Slasher

LS Car Meet Prize Ride: Dinka RT3000

Test Track-voertuigen: Annis Remus, Vulcar Warrener HKR en de Karin Previon

Lucky Wheel Podiumvoertuig: Peyote Gasser

Gratis GTAIII Baseball Bat T-Shirt, ter ere van de 20e verjaardag van Grand Theft Auto III

Altijd al het Casino Penthouse willen hebben? Dan kan je nu je slag slaan, want deze locatie is met 30% korting verkrijgbaar, inclusief alle upgrades en aanpassingen. Ook krijg je de komende dagen 50% korting op de Up-n-Atomizer, Widowmaker en Unholy Hellbringer. En tot slot ontbreekt het niet aan voertuigkortingen:

Bravado Gauntlet Hellfire – 30% korting

Vapid Caracara 4×4 – 30% korting

Albany Lurcher – 40% korting

Vapid Desert Raid – 40% korting

Annis Hellion – 40% korting

Rune Zhaba – 40% korting

Link je jouw Social Club-account aan Prime Gaming, dan krijg je een GTA$100K bonus. Dit samen met de LCC Sanctus-motorfiets, verkrijgbaar bij Southern San Andreas Super Autos, uiteraard is dit gratis. Verder profiteer je van 70% korting op de Western Company Besra en Truffade Z-Type.