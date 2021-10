Rockstar Games brengt volgende maand de klassiekers Grand Theft Auto III, Vice City en San Andreas terug en dat in een nieuw jasje. De trilogie van games komt ook naar de Nintendo Switch en sinds kort staat deze collectie in de Nintendo eShop. Uit die informatie blijkt dat het best wel wat ruimte opeist van de hybride console.

De drie games vragen bij elkaar in totaal 25.4GB aan opslagruimte, wat voor Nintendo Switch begrippen behoorlijk groot is. De vraag die hierbij ontstaat is hoe Rockstar Games de fysieke versie van de game zal aanpakken, aangezien dat een cartridge van 32GB vereist, die zelden gebruikt wordt vanwege de hogere kosten.

Het zou dus kunnen zijn dat Rockstar Games één of twee games op cartridge zet en dat er nog een titel gedownload moet worden. Hoeveel ruimte de games op de andere platformen vereisen is op dit moment nog niet duidelijk. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition verschijnt op 11 november digitaal en 7 december fysiek.