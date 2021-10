Recent kondigde Rockstar Games al aan dat Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas terug zullen keren in de vorm van een remaster trilogie. Op het moment van aankondigen was er nog geen releasedatum bekend, maar nu wel. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition verschijnt op 11 november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Het gaat dan om de digitale editie, maar er komt ook nog een fysieke versie van deze trilogie uit. Die heeft echter een andere releasedatum, zo komt de trilogie op disc/cartridge pas begin december uit. De fysieke release staat namelijk voor 7 december op de planning en het aanbod is ook wat beperkter. De fysieke uitgave verschijnt namelijk niet voor de PlayStation 5 en pc. Voor alle andere eerdergenoemde platformen komt deze trilogie wel fysiek op disc/cartridge uit.

Wat de reden is dat er geen fysieke versie komt voor de pc en PlayStation 5, is niet bekend. Beschik je over Xbox Game Pass of PlayStation Now? Dan kan je de games ook via die services spelen. Zo is GTA: San Andreas vanaf 11 november via Xbox Game Pass beschikbaar en GTA III is vanaf 7 december beschikbaar via PlayStation Now.

Tot slot is er een nieuwe trailer verschenen en die kan je hieronder bekijken!

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition debuts new GTA V-inspired modern controls, plus across-the-board visual enhancements such as resolution upgrades and improved visual fidelity across the world, and much more to faithfully tune and improve upon all three games, while also maintaining their distinct original aesthetic.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition introduces wide-ranging modern control upgrades, including improvements to targeting and lock-on aiming, updated Weapon and Radio Station Wheels, updated Mini-Maps with enhanced navigation allowing players to set waypoints to destinations, updated Achievements, Trophies, and more. The Nintendo Switch version also features Switch-specific controls including Gyro aiming, as well as touch screen camera zooming, pans, and menu selections, while the PC version includes support for NVIDIA DLSS and additional new Accomplishments via the Rockstar Games Social Club.

Additional enhancements across all three titles include a completely rebuilt lighting system; improved shadows, weather, and reflections; upgraded character and vehicle models; along with new higher resolution textures across buildings, weapons, roads, interiors, and more. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition also features a range of environmental upgrades including all new foliage, smoother surfaces, and increased draw distances to provide a new level of depth and clarity throughout the world.