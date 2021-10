Returnal is nu al geruime tijd verkrijgbaar, maar Housemarque heeft de titel nog niet achter zich kunnen laten. Dat blijkt wel uit de release van update 2.0 vandaag, die geheel gratis binnengehaald kan worden door bezitters van de game. Deze update brengt twee belangrijke nieuwe features naar de game, waarvan de eerste met name een veel gevraagde was.

Het is in Returnal niet mogelijk om een run te pauzeren, waardoor je genoodzaakt bent een run af te maken alvorens je kan opslaan. Dit viel niet overal in goede aarde, want mensen houden immers van flexibiliteit en niet van ‘onnodige’ verplichtingen, zeker niet in games. Dat wordt nu opgelost met ‘Suspend Cycle’.

Dit maakt het mogelijk om een run te pauzeren in de game om die op een later moment te hervatten, dit zonder het verlies van progressie. Het betreft hier echter geen traditioneel opslagsysteem, want het werkt met een ‘Suspend Point’. Dit wil zeggen dat er een specifiek punt voor hervatten van de sessie in de game aangemaakt wordt en zodra je dat gebruikt, zal het specifieke punt verdwijnen. Wil je opnieuw opslaan, dan zal de game een nieuw Suspend Point aanmaken in plaats van te werken met vaste opslagpunten tijdens een run.

De reden hiertoe is de aard van de game en het komt met nog wat andere voorwaarden. Zo is het niet mogelijk om een Suspend Point aan te maken tijdens baasgevechten, in first-person sequenties, tijdens intense gevechten of gedurende cinematische filmpjes. Dit omdat de ontwikkelaar van mening is dat een onderbroken ervaring op zo’n moment de game geen goed doet.

Een andere gewenste feature is de foto modus en die wordt ook met update 2.0 geïntroduceerd. Je kunt op vrijwel elk moment in de game de titel pauzeren en de foto modus betreden om een mooi kiekje te schieten. Nadat je een foto hebt gemaakt, kun je het met additionele opties bewerken voor een nog beter en mooier resultaat.