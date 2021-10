Nu de release van Halo Infinite dichterbij komt, wordt er steeds meer duidelijk over de aankomende shooter. Onlangs pakte ontwikkelaar 343 Industries nog uit met een video die de Halo Infinite campagne in het zonnetje zet. Vandaag is het echter de beurt aan The Banished. In een korte video maakt War Chief Escharum het punt dat het einde van de mensheid nabij is. Het is uiteraard aan de Master Chief om daar een stokje voor te steken.

Overigens is Escharum niet de enige vijand die Master Chief naar het leven staat. In de campagne video kregen we Jega ‘Rdomnai te zien, beter bekend als de Spartan Killer. In dezelfde video wordt ook The Harbinger geïntroduceerd, die overduidelijk niet gezellig op de koffie komt. Hoe dit alles uitpakt, weten we vanaf 8 december wanneer Halo Infinite voor de Xbox Series X|S, Xbox One en pc uitkomt.