PlayStation Now krijgt volgende week zoals gewoonlijk aan het begin van de maand weer een update, maar de titels die in de pijplijn zitten zijn mogelijk al gelekt. Via de website Dealabs wordt gemeld dat Mafia: Definitive Edition en Celeste volgende week beschikbaar worden gesteld via de streamingservice.

Twee titels die erg goed ontvangen werden, dus dat ziet er goed uit voor abonnees. De betrouwbaarheid van Dealabs is ook prima, aangezien via die site de PlayStation Plus line-up van november al lekte, wat bleek te kloppen toen Sony deze gisterenmiddag aankondigde.

Naast de twee genoemde games zal ook Final Fantasy IX bij de line-up van november zitten, maar dat is geen verrassing. Dat werd eerder namelijk al aangekondigd door Square Enix.