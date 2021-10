Het is weer de tijd dat Xbox Live Gold- en Xbox Game Pass Ultimate-leden zich in de handen kunnen wrijven, want de Xbox Free Play Days zijn daar. Tot zondag 31 oktober zullen leden gratis Biomutant, PGA Tour 2K21 en Hunting Simulator 2 kunnen spelen.

Mocht je de games vervolgens willen aanschaffen, dan kan je de titels met een tijdelijke korting verkrijgen en je progressie, alsook de Achievements blijven behouden. Lees zeker ook onze reviews van de volgende games en hieronder geven we tevens nog even de kortingen mee:

Biomutant – Standaardeditie: 35% korting

PGA Tour 2K21 – Standaard- en Deluxe editie: 67% korting

Hunting Simulator 2 – Standaard Xbox One-editie: 60% korting/Standaard Xbox Series X|S Editie: 50% korting

Hoe kan je de games activeren? Wel, zoek de games op Xbox.com. Als je doorklikt, word je naar de Microsoft Store gestuurd, waar je aangemeld moet zijn met je Xbox Live Gold-lidmaatschap om de optie te zien voor installeren. Om op de console te downloaden, klik je op het tabblad Abonnementen in de Xbox Store en ga je naar het gedeelte voor Gold-leden om de collectie Free Play Days op je Xbox One/Series X|S te vinden.