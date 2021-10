In een eerder artikel maakten we al de notie dat Intel bezig is om als derde speler in te treden met videokaarten. Zo heb je naast AMD en Nvidia een optie erbij om een pc-build samen te stellen voor de laatste games. Het is natuurlijk afwachten wat de prijs zal zijn van deze nieuwe onderdelen en hoe goed deze zullen presteren. Maar het valt niet te ontkennen dat dit het pc-landschap behoorlijk zal veranderen.

De YouTuber Moore’s Law is Dead heeft een paar foto’s bemachtigd waarop ogenschijnlijk de nieuwe videokaarten van Intel te zien zijn. Misschien is dit niet zo spectaculair als gelekte foto’s van een PlayStation 5, maar interessant is het wel.

De Arc Alchemist is de eerste GPU die op de planning staat en uiteraard zullen er meerdere volgen. Zo lijken er volgens verschillende berichten ook al wat lichtgewichten in de maak te zijn. De eerste GPU zal qua kracht in lijn liggen met een RTX 3070 en 16GB RAM bevatten van GDDR6. Een hoop onduidelijkheid, dus het is nog koffiedik kijken wat het uiteindelijke resultaat zal zijn.